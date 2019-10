CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCONTRO ROMA Virginia Raggi «non deve dimettersi, ma affrontare con più decisione e collegialità temi per troppo tempo irrisolti». La frase di Nicola Zingaretti, pronunciata venerdì, ha acceso le polveri tra Pd ed ex compagni di partito, tra le barricate erette dai renziani contro la sindaca della Capitale e una lunga serie di distinguo e (imbarazzate) correzioni di rotta dei dem, soprattutto romani, in buona parte spiazzati dalle parole del segretario. Tanto che, in serata, tocca allo stesso governatore del Lazio aggiustare il tiro, a...