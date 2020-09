LO SCONTRO

ROMA Sul tavolo del Comitato tecnico scientifico, ieri pomeriggio, c'era la richiesta della Festa del Cinema di Roma di consentire agli ospiti in arrivo da paesi extra Schengen di evitare la quarantena. A partire dalle stelle americane, che non verranno mai a Roma se, come d'altra parte succede a qualunque viaggiatore che raggiunge l'Italia dagli Usa, dovranno restare in isolamento per due settimane. La linea del Cts, in questa fase di ripresa dell'epidemia, è quella della massima prudenza: l'Italia oscilla tra i 1.400 e i 1.800 positivi al giorno e alcuni paesi vicini, che hanno la pandemia fuori controllo, vedi Spagna e Francia, sono un monito e una minaccia, invitano a non abbassare la guardia. In sintesi, l'organo degli scienziati di supporto al governo nella gestione dell'emergenza coronavirus è intenzionato a frenare all'eccezione per la Festa del Cinema.

Ma è spuntata una circolare del Ministero della Salute che invece apre alla possibilità di fare arrivare le stelle del cinema degli Stati Uniti, purché una volta arrivati in Italia si sottopongano al tampone molecolare. Per gli esperti del Cts, però, questo rappresenta un problema, perché il tampone scatta la fotografia del contagio al momento, ma non si può escludere che una persona sia infetta, che il virus sia ancora in incubazione: quando fa il tampone risulta ancora negativo, ma in realtà ancora il laboratorio non lo può rilevare.

Ma quali sono le regole attuali per chi proviene da paesi Extra Schengen? Per turismo, si può raggiungere l'Italia solo da Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia, Uruguay, ma all'arrivo comunque si deve rispettare un periodo di isolamento domiciliare.

LISTA

Gli Stati Uniti rientrano in un'altra lista: dagli Usa si può raggiungere l'Italia per motivi specifici anche di lavoro (per questo dunque anche gli attori ospiti della Festa del Cinema possono venire a Roma) ma «è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e a sorveglianza sanitaria». Del resto, la discussione ha tenuto conto della posizione espressa ed applicata alla Mostra di Venezia dove gli invitati extra europei si sono presentati muniti di certificato di test del tampone. Per queste ragioni gli americani hanno disertato in massa, ma proprio dagli Usa è arrivato il film vincitore del festival del Lido, Nomadland.

Quando si deve svolgere la festa del Cinema di Roma? L'appuntamento è previsto tra un mese, per la precisione dal 15 al 25 ottobre. Tra gli eventi internazionali, è prevista ad esempio, si legge sul sito della Festa, «l'anteprima di Stardust, l'atteso film di Gabriel Range su David Bowie interpretato da Johnny Flynn». Per gli ospiti in arrivo da paesi extra Schengen, l'obbligo di un periodo di isolamento domiciliare di due settimane rappresenta un problema che provocherebbe una lunga serie di forfait. C'è chi fa notare che, in realtà, esistono già delle eccezioni: il protocollo del campionato di basket, ad esempio, consente ai giocatori in arrivo dagli Stati Uniti, dopo doppio tampone, di potere cominciare gli allenamenti.

