LO SCONTRO

ROMA Schiaffo della banca centrale europea al governo italiano per il meccanismo del cashback. Una dura lettera scritta da Yves Mersch, membro del comitato esecutivo, nell'ultimo giorno del suo mandato, contesta il sistema di rimborsi nel merito (in quanto, eccessivamente sfavorevole all'uso del contante) e nel metodo (perché una decisione di questo tipo invade le competenze di Francoforte). Non ci sarebbero conseguenze sull'operatività del programma, né a quanto pare sanzioni, visto che la missiva si conclude sostanzialmente con l'invito a non ripetere in futuro comportamenti di questo tipo.

IL DESTINATARIO

L'impatto politico è comunque forte: si abbatte per competenza sul ministro dell'Economia Gualtieri che è il destinatario della comunicazione (il Mef ha materialmente redatto il decreto che regolamenta il cashback) ma anche e forse di più sul presidente del Consiglio Conte che questo progetto ha tenacemente voluto, riservando fin dallo scorso anno cospicue risorse nella legge di Bilancio. La risposta - per ora informale - di via Venti Settembre tende comunque a sminuire la portata della lettera derubricandola sostanzialmente a iniziativa personale del banchiere centrale lussemburghese, peraltro ormai uscito dal board di Francoforte. Secondo il Mef le critiche «di carattere puramente formale» derivano dalle «posizioni del dottor Mersch in materia» che «sono note ed esprimono una corrente d'opinione tradizionale, sempre meno rilevante all'interno della Bce e nel contesto europeo. Nel merito i rilievi vengono respinti «in quanto come è noto il cashback italiano non limita minimamente l'utilizzo del contante né penalizza chi lo usa, ma tende unicamente a incentivare gli strumenti di pagamento elettronici».

LE AVVISAGLIE

Resta da vedere se la Bce prenderà o meno posizione per confermare le valutazioni espresse dall'ex componente del comitato esecutivo. Ed è anche vero che Yves Mersch era considerato all'interno del board un super falco, il quale anche per altri motivi potrebbe non aver gradito l'idea di una distribuzione di risorse pubbliche ai consumatori. Eppure qualche avvisaglia della burrasca c'era stata. Lo scorso 2 dicembre Fabio Panetta, anche lui membro del comitato esecutivo e già direttore generale della Banca d'Italia, aveva inviato una lettera al quotidiano Messaggero (pubblicata anche sul sito della Bce) in cui difendeva l'uso del contante quale alternativa ai pagamenti elettronico in particolare per le fasce più tradizionali della popolazione. Queste argomentazioni sono riprese nella lettera di Mersch, che essenzialmente accusa il governo italiano di non aver mantenuto «un approccio neutrale nei confronti dei vari mezzi di pagamento disponibili». L'idea di incentivare i pagamenti elettronici quale forma di contrasto all'evasione viene giudicata in astratto conforme all'«interesse pubblico», ma al ministero dell'Economia viene anche rimproverata l'assenza di una concreta dimostrazione che il cashback nella sua forma attuale possa effettivamente permettere di centrare l'obiettivo. E più in dettaglio, Mersch contesta il meccanismo ideato per il sistema di rimborsi, in particolare il premio speciale da 1.500 euro (che entrerebbe in vigore in una fase successiva) perché a suo avviso «sembra essere progettato per incentivare l'uso di pagamenti elettronici per importi limitati».

Luca Cifoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA