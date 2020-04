LO SCONTRO

ROMA Regionali in autunno con l'ipotesi di un election day che includa anche il referendum sul taglio dei parlamentari.

Il governo respinge il pressing di Liguria, Veneto, Campania e Puglia sul voto a luglio e rinvia le amministrative in una finestra elettorale che va dal 15 settembre al 15 dicembre. «Prima, non ci sono le condizioni di sicurezza», chiude il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà al termine di un Consiglio dei ministri che viene seguito da un lungo vertice tra il premier Giuseppe Conte, il sottosegretario Riccardo Fraccaro e i capidelegazione della maggioranza: con sul tavolo - oltre alla conferma dell'accordo sulle nomine alle partecipate - il grande tema che divide governo e Regioni, quello delle riaperture.

CONSIGLI PROROGATI

Con il decreto elezioni il governo proroga i Consigli regionali in scadenza il 2 agosto di ulteriori tre mesi stabilendo che il voto sarà entro i 60 giorni dalla nuova scadenza degli incarichi. Un ulteriore rinvio, a causa dell'emergenza Covid-19, sarà possibile ma non superiore ai tre mesi.

La decisione provoca l'immediata reazione di quattro governatori, tutti di forze politiche e territori diversi come Giovanni Toti (Liguria), Vincenzo De Luca (Campania), Michele Emiliano (Puglia) e Luca Zaia (Veneto), che in una nota congiunta ribadiscono «la necessità di garantire agli elettori l'inalienabile diritto a esprimersi nei tempi più rapidi possibili, compatibilmente con l'andamento dell'epidemia. Ritenendo, per quanto è possibile prevedere oggi, che l'estate sia la stagione più sicura dal punto di vista epidemiologico, ribadiamo la necessità di allargare la finestra di voto, come da noi richiesto, al mese di luglio». Poi l'affondo: «Sulla finestra di luglio c'era stato un esito positivo dopo un consulto con molte delle Regioni che andranno al voto. Spiace che il Governo abbia approvato un diverso Decreto senza ulteriore confronto», dicono i quattro governatori. «In ogni caso è comune intendimento delle nostre Regioni convocare i cittadini al voto nella prima data utile consentita dal provvedimento del Governo», affermano Toti, Zaia, De Luca e Emiliano.

«Chiederemo al governo di ripensare la finestra sulle elezioni regionali e di tener presente la proposta di votare anche a luglio. Se non sarà possibile, ci sembra che la prima metà di settembre sia la scelta giusta per la Liguria», la dichiarazione in serata del governatore ligure Toti dopo il punto sulla situazione coronavirus.

RISCHIO ALLUVIONI

«La campagna elettorale è l'ultimo dei miei pensieri ma la scelta dell'autunno è imprudente, perché ci dicono che sarà possibile una seconda ondata di Covid - dice Toti -. La Liguria, inoltre, ha un grande rischio alluvioni in autunno. Per questo abbiamo chiesto al governo di ripensarci. Avevamo espresso anche ufficialmente la nostra opinione in un testo che prevedesse anche una finestra nel mese di luglio senza che questo comportasse la certezza di votare a luglio ma a seconda dell'andamento dell'epidemia e dei contagi, ritenendo che la stagione estiva anche nel trascorso storico delle precedenti pandemie resti il periodo più sicuro per svolgere le elezioni. E ritenendo che il differimento delle elezioni debba avere motivazioni molto profonde».

CAMPAGNA ELETTORALE

Ma il problema sicurezza non sta solo nelle elezioni quanto anche nelle settimane precedenti, di raccolta firme per le candidature e di campagna elettorale, spiega D'Incà che lancia la sua proposta: «Un election day tra settembre e ottobre per risparmiare in termini di tempo e risorse». E in serata si chiude la partita: il presidente Sergio Mattarella firma il «decreto elezioni» approvato dal Consiglio dei ministri, si vota in autunno. Una rarità.

