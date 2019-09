CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCONTROROMA Non si ferma il braccio di ferro giudiziario sulla trascrizione in Italia dell'atto di nascita di un bambino figlio di due donne unite civilmente, la madre naturale inglese e l'altra italiana. Il ministero dell'Interno ha impugnato nuovamente l'atto dinanzi alla Corte di appello di Bari dopo che il Tribunale nel maggio scorso, pur non entrando nel merito, aveva di fatto ritenuto valida la trascrizione dichiarando il Viminale non legittimato ad opporsi.NESSUN LEGAMEIl ministero non intende recedere ritenendo che, come scrive...