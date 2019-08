CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCONTROROMA Nicola Zingaretti ieri sera ha diffuso un comunicato, dopo il discorso del Capo dello Stato, per dire che la trattativa con M5S può cominciare. La verità però è che ancora non si fida di Luigi Di Maio. Per due motivi: il capo politico dei 5 Stelle, parlando dopo l'incontro con Mattarella, non ha mai nominato il Pd e ha illustrato una serie di condizioni che in linea di massima potrebbero essere digerite anche da Salvini. Inoltre, sa benissimo che nel Movimento 5 Stelle, come è emerso anche dalla riunione dei gruppi di ieri,...