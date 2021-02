LO SCONTRO

ROMA Lega in pressing su Mario Draghi per risarcire, da subito, l'industria dello sci invernale devastata per tutto la stagione dalle chiusure (per ben quattro volte è slittato il disco verde) e beffata dalla decisione in extremis del ministro della Salute Speranza, che ha ordinato di tenere ancora una volta serrati gli impianti a poche ore dalla riapertura. Una mossa che ha causato la prima grana politica al nuovo premier e che ha mandato su tutte le furie il partito di Matteo Salvini, pronto a muovere il ministro Massimo Garavaglia. «Il danno subito dagli operatori della montagna per la mancata apertura va indennizzato al più presto, già nel prossimo decreto» ha tuonato il neo ministro del Turismo che ha accusato il ministro Speranza: «La normativa attuale prevede, per assurdo, che il ministro competente possa prendere le decisioni in autonomia. Evidentemente c'è qualcosa da registrare». Uno stop a poche ore dal programmato via libera che manda in fumo 10 miliardi e mette in ginocchio tutto un settore. Speranza ha replicato che «la salute viene prima di tutto».

Durissimo il presidente della Regione del Veneto, il leghista Luca Zaia, che non si limita a chiedere ristori per gli operatori economici, chiede che siano pagati anche i danni. «Sia chiaro che il senso di responsabilità i veneti ce l'hanno nel midollo spinale, prima viene la salute. Però è raccapricciante e imbarazzante l'ordinanza sullo sci emanata 4 ore prima della possibilità di riaprire - ha detto Zaia -. Avremmo potuto anche fare un déblocage, una anteprima notturna, visto che abbiamo le piste illuminate». Zaia ha ricordato che «in via prudenziale» aveva fatto un'ordinanza di riapertura dal 17 in accordo con gli operatori saltando così il Carnevale. «Per gli operatori era un impegno diseconomico, ma era un segnale. Ora, però, con la stagione persa e con la chiusura imposta con poche ore di anticipo, vanno risarciti: non solo i ristori, vanno loro pagati i danni. E penso anche agli stagionali che non hanno alcuna tutela»

Il dossier sci era già in cima alle priorità nello schema del decreto Ristori quinques messo a punto dall'esecutivo Conte. Ma ora la pratica sta subendo un'accelerazione. La Lega, spalleggiata soprattutto da Italia Viva, punta ad una soluzione rapida (si calcola un possibile pacchetto di indennizzi da 4 miliardi di euro, pari circa all'80% delle perdite accusate dal settore) ma probabilmente ci sarà da aspettare ancora alcuni giorni. Il nuovo governo incasserà la fiducia solo a metà settimana e soprattutto, da quanto filtra da ambienti della maggioranza, Draghi vuole che il pacchetto sci (gli indennizzi riguarderanno non solo l'attività scioviaria e impiantistica, ma anche albergatori, esercenti, ristoratori e maestri di sci di tutta Italia) sia parte integrante (e non fuori sacco) rispetto al Decreto. Di sicuro, per usare le parole di Garavaglia «è evidente che la stagione è finita: pensare di mettersi in campo dopo il 5 marzo senza certezze oggettivamente non ha senso».

Non solo: la Lega pretende un iter rapido del Decreto, per evitare che i beneficiari non siano costretti ad aspettare i 60 giorni necessari (con tanto di emendamenti parlamentari) per la conversione in legge. Il dossier sci, ovviamente, andrà armonizzato con gli altri ristori. Per finanziare il decreto il governo ha a disposizione 37 miliardi. Ai 32 miliardi di deficit aggiuntivo, secondo lo schema avviato dal precedente governo, vanno aggiunti circa 5 miliardi del decreto Ristori 4. Sul tavolo dell'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il provvedimento avrebbe dovuto prevedere un conguaglio delle perdite sul 2020 e il superamento dei codici Ateco con un nuovo sistema di indennizzi basato sulle effettive perdite di fatturato per l'intero 2020.

Una delle incognite da sciogliere è capire se la soglia per le perdite sarà confermata al 33% o modificata e se il calcolo delle perdite farà riferimento all'intero 2020 o solo a un semestre. Dovrebbero essere previsti anche aiuti a professionisti e autonomi, come nelle intenzioni del Governo Conte-bis. Musei, cinema, teatri, ristoranti, bar, centri commerciali, alberghi, palestre sono tra i settori maggiormente colpiti dalla pandemia e ai quali spettano i ristori. Che saranno estesi anche alle attività della filiera, tagliate fuori dagli interventi realizzati nel corso del 2020. Corposo il dossier lavoro. L'ex ministra, Nunzia Catalfo, aveva previsto un pacchetto da circa 10 miliardi, con un miliardo e mezzo di dote per l'anno bianco degli autonomi, e un altro miliardo per Reddito di emergenza e di cittadinanza.

