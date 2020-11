LO SCONTRO

ROMA «Il vaccino anti-Covid, quando arriverà alla fase di distribuzione dopo controlli rigidissimi, sarà assolutamente sicuro». Il Comitato tecnico scientifico (Cts) bacchetta duramente il virologo Andrea Crisanti, che venerdì aveva espresso dubbi in merito alla sicurezza affermando che «senza dati» non si vaccinerebbe. Per il Cts, che durante la riunione di ieri ha valutato perfino di denunciare per procurato allarme il direttore del dipartimento di Microbiologia e Virologia all'Università di Padova, le parole di Crisanti «sono assolutamente inaccettabili» dal punto di vista scientifico e tecnico oltre che «inappropriate nella forma e nel modo».

LA CENSURA

Il Cts, nel resoconto della riunione, oltre a ribadire il rischio che comportano dichiarazioni «di tale superficialità», ha anche sottolineato che tutte le procedure per i vaccini «sono fatte sotto rigidissimi controlli» da parte delle agenzie regolatorie internazionali e dell'Agenzia italiana del farmaco. Sono dunque da «censurare» le dichiarazioni di Crisanti, sia per i contenuti «errati» sia per la «superficialità». «Sarebbe opportuno», ha concluso il Cts, «evitare posizioni personali che nulla hanno a che vedere con la scientificità della questione».

Spezza invece una lancia in favore del virologo, l'infettivologo dell'Ospedale Sacco di Milano Massimo Galli: «La posizione di Crisanti, che ha tutta la mia stima, è stata travisata. Era seccato di continuare a vedere annunci sui media sul vaccino e non dati concreti». E chiarisce: «Siamo indispettiti dalla continua gara negli annunci al vaccino migliore. Servono fatti».

Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato che da fine gennaio partirà una «campagna di vaccinazione senza precedenti, che richiederà un impegno straordinario di tutte le energie in campo». Le prime dosi a disposizione «saranno dedicate alle categorie più esposte, a partire», ha precisato il ministro, «dai professionisti sanitari, i soggetti fragili, gli anziani nelle Residenze Rsa e gli anziani con patologie».

IL PIANO

Insomma, la macchina che porterà alla campagna vaccinale, stando alle parole del governo, è già partita. Al momento, come ha già spiegato il direttore della Prevenzione al ministero della Salute, Gianni Rezza, si sta lavorando al piano nazionale di vaccinazione che tiene conto sia delle strategie vaccinali sia della logistica, che fa capo al commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri. Un piano che verrà presentato «nei prossimi giorni» dallo stesso ministro della Salute.

