CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCONTROROMA Il Pd evita la conta, litiga come al solito ma questa volta non si spacca. E riesce a eleggere i due capigruppo addirittura per acclamazione. I due acclamati sono Graziano Delrio alla Camera e Andrea Marcucci al Senato, «una colomba e un falco di sangue renziano», come li hanno subito definiti sui social. Acclamazione sì, ma che fatica. In mattinata la situazione subito si ingarbuglia. Pressato da varie parti (Orlando, Franceschini), il reggente Maurizio Martina si presenta alle assemblee dei gruppi e tira fuori una inedita...