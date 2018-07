CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCONTROROMA Che fossero su binari diversi, era noto. D'altronde da subito Confindustria ha fatto presente che il decreto Dignità non andava bene. In ogni caso il confronto era rimasto sempre a livello di normale dialettica: era stato così - nonostante qualche velata minaccia di uscite delle aziende pubbliche dal sistema confindustriale - anche qualche sera fa in un faccia a faccia televisivo tra il ministro Luigi Di Maio e il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. Invece ieri il binario è diventato unico e i treni si sono...