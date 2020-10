LO SCONTRO

NEW YORK «Sto bene, il dottore dice che sono guarito, mi sentirei di tenere un comizio anche questa sera». Donald Trump ha concesso un'intervista via radio ieri mattina al suo fedele giornalista della Fox, Sean Hannity, ed ha annunciato il suo ritorno sulla pista elettorale. Il presidente ha dovuto coprire il microfono un paio di volte per nascondere gli accessi di tosse, e non ha risposto alla semplice domanda di quando avesse fatto l'ultimo tampone. Ancora una volta come ha fatto fin dall'inizio della crisi epidemica, la sua reazione davanti al virus è sbrigativa; la sua preoccupazione maggiore è quella di mostrarsi vittorioso e determinato. Trump è risultato positivo il primo di ottobre; i dieci giorni di quarantena imposti dal protocollo del Cdc scadono quindi domani. Nell'intervista ha detto che il primo comizio sarebbe stato questa sera in Florida, dove il suo vice presidente Mike Pence lo ha preceduto con una sosta del suo autobus elettorale a Orlando. È più probabile che la data della ripartenza sia lunedì in Pennsylvania, uno degli stati che lo ha proiettato quattro anni fa verso la Casa Bianca, e il cui controllo quest'anno sembra sfuggirgli. Per rassicurare i suoi sostenitori che torneranno ad affollare le piazze, Trump ha promesso di farsi intervistare in diretta televisiva da un medico, sempre a beneficio della Fox e dell'altro suo sostenitore di ferro: Tucker Carlson. La scelta è caduta su Marc Siegel, autore del libro di prossima pubblicazione: Covid: la Politica della paura e il potere della scienza. L'esperto frequentemente consultato dalla Fox è noto per aver avallato nel 2016 l'idea che Hillary Clinton fosse affetta da una malattia segreta che l'avrebbe resa inoperativa se eletta alla presidenza. Lo scorso marzo Siegel aveva paragonato il Covid 19 all'influenza, e garantito che gli effetti non sarebbero stati gravi per chi l'avesse contratto.

I DIBATTITI

La squadra elettorale di Trump sta ancora negoziando con quella di Biden nel tentativo di salvare gli ultimi due dibattiti in programma. Quello di giovedì 15 è saltato per via del rifiuto di Trump di affrontarlo in remoto. Si tratta ora per due possibili appuntamenti il 22 e il 29, cinque giorni prima del voto. Alla Camera la maggioranza democratica nel frattempo stigmatizza le incertezze intorno allo stato di salute di Trump con una proposta di legge provocatoria, che perfezioni il meccanismo di sostituzione di un presidente incapacitato. Il 25mo emendamento della costituzione prevede che siano il vice presidente o la maggioranza dei ministri a prendere una decisione. I democratici propongono una terza opzione a beneficio del congresso, che di fatto equivale a una commissione d'inchiesta sulla salute del presidente; ma con l'attuale assetto istituzionale la bocciatura del progetto è garantita. Trump ha invece riaperto ieri un'altra porta che solo il giorno prima aveva chiuso con fragore: quella del negoziato con l'opposizione per una nuova andata di sussidi ai settori più colpiti dalla crisi sanitaria e da quella economica. Giovedì il presidente aveva rigettato la proposta democratica di un pacchetto da 2.200 miliardi di dollari, dichiarando chiusa per sempre la trattativa. Ieri ha messo nelle mani del suo segretario al Tesoro Steven Mnuchin una nuova offerta da 1.800 miliardi, con misure di sostegno per le piccole imprese e le linee aeree, più il rinnovo del bonus individuale da 1.200 dollari che aveva già distribuito lo scorso inverno. Il presidente ha un bisogno disperato che l'assegno arrivi nelle case degli elettori prima del voto del tre di novembre. La controparte di Mnuchin, Nancy Pelosi, insiste per strappare maggiori concessioni, e ora anche i repubblicani al Senato criticano la misura come una concessione troppo generosa agli interessi dell'opposizione. L'esito del negoziato è incerto, e potrebbe restarlo oltre la data utile di fine mese.

Flavio Pompetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA