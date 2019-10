CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCONTRONEW YORK Donald Trump sta preparando una lettera da mandare alla leader democratica Nancy Pelosi, nella quale la sfida a portare la richiesta di un voto di impeachment di fronte alla camera, e verificare se ci sono i numeri per procedere. L'iniziativa è in linea con l'atteggiamento spavaldo che il presidente degli Usa ha ostentato nei confronti delle accuse del dossier Ucrainagate. Allo stesso tempo è un tentativo di scoprire le carte in mano ai democratici: il voto esporrebbe la fragilità di alcuni dei deputati che hanno...