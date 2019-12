LO SCONTRO

NEW YORK «Donald Trump deve essere rimosso dal voto dei senatori, o almeno da quello degli elettori nel 2020». L'appello è in un editoriale a firma di Mark Galli, direttore della rivista religiosa «Christianity Today», che condanna il «carattere grossolanamente immorale» del primo cittadino degli Usa. Lo scritto ha suscitato la prevedibile ira di Trump e le repliche piccate di figure di rilievo nella chiesa evangelica, come quella di Jerry Falwell, e del figlio del defunto Billy Graham, tutti uniti nel denunciare la svolta progressista e anti-trumpiana della rivista. L'attacco è però anche il primo segnale delle conseguenze che il voto di impeachment espresso dalla camera avrà sul futuro del presidente. La messa in stato di accusa lo seguirà per il resto del mandato attuale, e di quello futuro se riuscirà a confermarlo.

Trump arde dal desiderio di essere vendicato. I media di Washington scrivono che il presidente ha detto più in privato che preferirebbe un processo di formato esteso al senato, con la sua nemesi Adam Schiff, presidente della commissione Intelligence della camera, sul banco degli imputati a rispondere contro le accuse di aver manipolato l'istruttoria. Al suo fianco Trump vorrebbe vedere Hunter Biden, figlio del leader democratico ed ex consigliere di amministrazione della società ucraina Burisma, e l'anonimo whistleblower che ha permesso l'apertura dell'ucrainagate con le sue rivelazioni.

Difficilmente il presidente sarà accontentato. I repubblicani sono ansiosi di archiviare il processo con una procedura sbrigativa, che mostri tutto il loro disprezzo per l'accerchiamento tentato dai democratici nei confronti di Trump. L'altro timore è che una eventuale apertura alla presenza di testimoni finirebbe per dare l'estro all'opposizione di citare in aula personaggi potenzialmente scomodi, come l'ex responsabile della Sicurezza nazionale John Bolton, e il capo ad interim del gabinetto Mick Mulwaney. Il corso di azione sarà chiarito alla riapertura del congresso, la seconda settimana di gennaio.

