LO SCONTRONEW YORK Controlli preventivi per chi vuole acquistare un'arma: il concetto anatema fino a ieri per la lobby dei costruttori e per i politici da essa controllati potrebbe diventare presto legge negli Stati Uniti. Lo ha detto Donald Trump ieri mattina prima di lasciare la Casa Bianca per andare a visitare i sopravvissuti delle stragi del fine settimana appena passato. «C'è un enorme appetito politico per una disciplina dell'acquisto ha detto il presidente e per la definizione di una serie di red flags», i segnali di allerta per...