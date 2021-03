Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCONTROMOSCA «Gli auguro salute», «Assassino? Chi lo dice lo è». Così Vladimir Putin ha risposto al collega americano Joe Biden che, attraverso il suo servizio stampa, ha successivamente fatto sapere di non essere dispiaciuto per le sue precedenti parole. L'intervista televisiva alla catena Abc, rilasciata dal capo della Casa bianca due giorni fa, ha causato finora il richiamo in Patria dell'ambasciatore russo a Washington ed ha...