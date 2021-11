Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCONTROMILANO Shmuel Peleg, nonno materno di Eitan, ha già presentato ricorso al Riesame di Milano, contro il provvedimento con cui i magistrati di Pavia chiedono che vada in carcere per il rapimento di suo nipote, portato a Tel Aviv due mesi fa. Lui, scrive il gip, che non ha avuto nemmeno «pietà» per quel bambino unico a salvarsi nella tragedia del Mottarone nella quale ha perso padre, madre, fratello e bisnonni. Il dato di fatto,...