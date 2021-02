LO SCONTRO DEI 5 STELLE

CHIOGGIA Un sindaco che non può cadere e neppure può decidere, ma che potrebbe, da qui a settembre, portare a termine alcuni progetti grazie al sostegno ombra del Pd. È la paradossale situazione in cui si trova il primo cittadino pentastellato di Chioggia, Alessandro Ferro che, proprio l'altro ieri si è salvato per un soffio (10 voti contrari, 10 favorevoli e 1 astenuto) da una mozione di sfiducia. E a metterlo in questa situazione sono stati i suoi, ovvero un assessore e cinque consiglieri che, ultimi di una lunga lista, si sono dimessi la settimana scorsa, in aperta polemica con la sua gestione.

Eletto nel 2016, Ferro ha subìto una continua emorragia di sostenitori: nel corso degli anni, si sono dimessi ben 6 assessori, 13 consiglieri comunali, altri 2 sono passati all'opposizione e ora si trova con 9 consiglieri e 4 posti vacanti in consiglio perché la lista dei candidati si è esaurita. In conseguenza la maggioranza può contare su 10 voti, e le minoranze (Pd, Lega, Fi, Civiche) su 11, il consiglio è formato da 20 consiglieri più il sindaco stesso, ma i quorum fondamentali sono rimasti quelli del consiglio a 24. In altre parole la mozione di sfiducia, presentata dal consigliere leghista Dolfin, aveva bisogno di 13 voti e per far decadere il consiglio servirebbero 13 dimissionari in contemporanea. Voti che l'opposizione non ha. Ma, nello stesso tempo, il sindaco non ha i numeri per far passare qualsiasi delibera di consiglio, trovandosi, di fatto, in minoranza 10 a 11.

Lui, però, non vuole dimettersi, neppure come riconoscimento politico (chiesto da Civiche, Fi e Lega) dello stallo che si è prodotto e qualcuno, in particolare la segretaria e consigliera Pd, Barbara Penzo, ritiene che il commissariamento del Comune sarebbe una sciagura. Quindi, quando Ferro di fronte alle critiche pesantissime dell'opposizione ha rivendicato a suo merito le cose fatte in quattro anni e mezzo (peraltro le stesse che gli altri gli rimproveravano come fallimenti, molte delle quali opera dell'ultimo assessore dimissionario), la Penzo è intervenuta per tirare le orecchie al sindaco, dicendogli che si sarebbe aspettata da lui almeno una assunzione di corresponsabilità sul pessimo clima politico-amministrativo di questi anni, almeno un impegno a cambiare passo e condividere maggiormente le decisioni con il consiglio. Ferro, che in precedenza aveva già espresso intenzioni collaborative e messo sul tavolo la nomina di due assessori vacanti, ha accettato la mano tesa, ha promesso condivisione e disponibilità e osservato che «quelli più intransigenti» (gli ultimi 5 dimissionari) non ci sono più, dunque tutto poteva essere più semplice. Le minoranze si sono consultate fuori consiglio ed è scaturito quel pareggio salomonico che ha fermato la mozione, peraltro giuridicamente ininfluente. Ora Ferro potrà continuare ad amministrare solo chiedendo, ogni volta, almeno un voto all'opposizione e il Pd, nel ruolo che si è assunto di cerniera tra le parti, sarà l'ago della bilancia.

Diego Degan

