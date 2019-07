Lo scontro con Parigi e Berlino complica la partita in Europa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA L'escalation non si ferma. Il caso Sea Watch e l'arresto di Carola Rackete spinge la zuffa sui migranti in cui si è gettato Matteo Salvini, con la sponda di Giuseppe Conte e di Luigi Di Maio, al massimo livello delle cancellerie europee. Sabato erano stati i ministri di Esteri e Interni di Germania e Francia a criticare l'arresto della cittadina tedesca. Ieri sono scesi in campo il presidente della Germania, Frank-Walter Steinmeier, e il presidente francese Emmanuel Macron. IL RISIKOUna situazione che complica, e non poco,...