LO SCONTRO

CITTÀ DEL VATICANO La Chiesa non ci sta. Vedere quella Bibbia in mano alzata come si fa quando è in corso un atto solenne e poi l'avvertimento del presidente Trump pronunciato a Washington davanti alla chiesa episcopaliana di San Giorgio sotto i flash dei fotografi: «Se gli stati non prenderanno opportune azioni per sedare le violenze schiererò l'esercito». Tutto questo mentre la polizia continuava ad attaccare i manifestanti, persino vicino alla Casa Bianca. Non è la prima volta che Trump ricorre alla religione e ad azioni strampalate a sfondo religioso. Lo ha fatto in passato anche per difendersi dalle accuse che gli erano piovute addosso (persino da Papa Francesco) a causa della sua linea durissima con i migranti messicani. Per Trump la religione non ha mai contato molto, è presbiteriano ma sua idea - così come quella del suo staff - è di fare leva su un legame molto stretto tra la politica e la religione. Non a caso due anni fa ha inglobato nel suo entourage Paula White, una telepredicatrice ricchissima, sostenitrice della teologia della prosperità, osannata da milioni di americani. Paula è stata chiamata proprio per rafforzare i legami tra le influenti reti cristiane evangeliche che sono alla base dell'elettorato trumpiano.

Tanti vescovi americani in passato hanno definito provocatorie certe sue uscite. Stavolta, però, davanti ad una nazione attraversata da rigurgiti di razzismo e da proteste violentissime da parte di migliaia di persone dopo la morte di Floyd, hanno rotto ogni indugio. «Trovo sconcertante che qualsiasi cattolico con facilità possa permettere di essere tanto manipolato in una vanità che viola i nostri principi religiosi. Principi che invece ci richiamano a difendere i diritti di tutte le persone anche di coloro con i quali siamo in disaccordo» ha tuonato l'arcivescovo Wilton Gregory, presidente dei vescovi americani, in un comunicato. Tempo qualche ora e in Italia gli faceva sponda padre Antonio Spadaro, direttore della Civiltà Cattolica e spin doctor di Papa Francesco, molto attento alle cose americane. «Chi usa la Bibbia per il proprio potere mondano davanti alla tragedia la rende vanità» ha scritto Spadaro. L'irritazione dei cattolici non è isolata. Persino la vescova episcopaliana Marianne Budde, di Washington, si è detta oltraggiata. «E' chiaro che vuole procedere in un modo violento davanti a manifestanti non violenti, e che vuole usare la Bibbia e la nostra chiesa come propaganda». Insomma, scherza coi fanti e lascia stare i santi. Dalle reazioni dei vescovi (cattolici e protestanti) è come se Trump avesse oltrepassato la linea Maginot. La vescova è fermamente intenzionata a non stare zitta. «Non siamo supporter del Presidente ma seguaci di Gesù. La risposta di Trump è qualcosa di incendiario per una nazione tanto colpita. Stiamo accanto a coloro che cercano la giustizia per la morte di George Floyd».

Fra.Gia.

