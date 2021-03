LO SCONTRO

BRUXELLES Dopo aver spaccato il fronte degli Stati membri, con fughe in avanti e passi indietro, adesso la strategia vaccinale dell'Unione europea fa intravedere le prime crepe anche all'intento della Commissione guidata da Ursula von der Leyen. A sfilarsi, abbozzando una qualche autocritica, è stato uno dei vice più in vista della presidente, l'olandese Frans Timmermans, volto del Green Deal Ue. «È vero: alcuni errori negli ordini dei vaccini sono stati commessi tanto a Bruxelles quanto nei Paesi membri», ha ammesso in un'intervista con il quotidiano tedesco Der Tagesspiegel.

Lo schema di acquisto congiunto dei preparati era comunque la strada giusta da seguire, ha continuato il numero due di von der Leyen, e nella situazione attuale l'importante è che «tutta l'Europa riceva le dosi»; ma alla fine della pandemia - ha aggiunto - «sono pronto a fare un bilancio. Allora potremo vedere cosa abbiamo fatto di giusto e cosa di sbagliato». Nessuna sfiducia rispetto all'operato dell'esecutivo Ue o dei colleghi che seguono da vicino la strategia vaccinale, ha chiarito il portavoce della Commissione Eric Mamer, che ha parzialmente sconfessato le parole di Timmermans: «Se ci sono cose che potevano essere migliorate non è al momento dell'acquisto congiunto dei vaccini, ma della messa in opera dei contratti e dell'aumento della capacità produttiva».

L'OMBRA DI PUTIN

A scuotere la precaria unità degli Stati Ue c'è anche l'ombra di Vladimir Putin, che incombe sempre di più su Bruxelles, dopo le voci secondo cui alcuni governi starebbero guardando con crescente interesse all'eventuale inserimento del vaccino russo Sputnik V nel pacchetto Ue. Serve l'interessamento di quattro Paesi per avviare la pratica: tra questi in prima linea l'Italia, che alla produzione del farmaco russo potrebbe destinare l'impianto di ReiThera a Castel Romano, dove si sta sviluppando il vaccino anti-Covid italiano.

Pure Germania, Francia e Spagna sarebbero intenzionate a fare la loro parte nella produzione dello Sputnik, come comunicato dal Fondo russo per gli investimenti diretti, che commercializza il farmaco. Non ancora autorizzato dall'Ema (l'agenzia ha avviato l'esame a inizio marzo, su richiesta di un'azienda tedesca), Sputnik è stato già adoperato in Ungheria - primo Paese Ue a iniziare a vaccinare la popolazione con le fiale russe - ed acquistato dalla Slovacchia, dove sulla questione si è aperta una crisi di governo. «Non sono in corso trattative con la società che produce lo Sputnik - il commento dell'esecutivo Ue -, ma la Commissione europea e gli Stati membri possono decidere in ogni momento di estendere il portafoglio di vaccini». Per adesso sono sei quelli inseriti nella strategia di Bruxelles, tutti occidentali. Una eventuale inclusione dello Sputnik spaccherebbe ulteriormente il blocco, con Stati come la Polonia e quelli del Baltico schierati su posizioni fermamente anti-russe.

La guerra di logoramento continua e la questione approvvigionamento dei vaccini tornerà sul tavolo dei leader Ue che si riuniscono a fine mese: un gruppo di Stati capeggiati dall'Austria ha chiesto, in una lettera inviata a Bruxelles, un confronto sulla presunta disparità nella distribuzione delle fiale; un punto su cui Vienna ha dovuto fare marcia indietro, chiedendo e ottenendo le dimissioni del suo coordinatore della risposta anti-Covid, responsabile di aver gestito male gli spazi di manovra per l'acquisto di dosi ulteriori.

Per domani è intanto prevista a Bruxelles la presentazione del pass digitale verde, la proposta del passaporto vaccinale pensata per facilitare gli spostamenti in sicurezza in Europa: il documento riconoscerà soltanto i preparati autorizzati dall'Ue, tagliando fuori, per ora, quello russo e cinese. Una scelta che non piace ai Paesi che stavano guardando proprio a Mosca e Pechino per accelerare la campagna di immunizzazione.

Gabriele Rosana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

