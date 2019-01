Lo sconto sul riscatto della laurea: si pagherà in media il 45% in meno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSROMA Il riscatto degli anni della laurea per i futuri pensionati sarà meno costoso. Soltanto la detrazione fiscale applicata a questa procedura passa dal 19 al 50 per cento. Tra le novità presenti nel «decretone» che regola il reddito di cittadinanza e Quota 100 ci sono anche condizioni più favorevoli per recuperare contributi figurativi nel tentativo di aumentare il monte pensionistico per avere un assegno più corposo a fine carriera. Che però non potranno essere usati per abbandonare prima il mondo del lavoro. Le nuove norme...