Lo scoglio è il nome del premier Braccio di ferro sul Conte bis

IL RETROSCENAROMA La partita tra 5Stelle e Pd è ormai solo e soltanto sul nome del premier. Ed è difficile. Complicatissima. Corre sul crinale tra il governo di svolta, come l'ha battezzato all'unanimità la Direzione dem, e il voto d'ottobre. La resurrezione o il suicidio per i grillini.Il nodo del programma, invece, è ormai quasi sciolto. L'agenda va scritta, dettagliata. E c'è ancora molto da lavorare. Ma non sarà su questa che naufragherà la trattativa rosso-giallo. La prova? L'altra sera il segretario Nicola Zingaretti, la vice...