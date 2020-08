LO SCHIANTO

MILANO Stazione di Paderno d'Adda, provincia di Lecco, ore 11.45 di ieri mattina. Il convoglio Trenord 10776 con destinazione Milano è pronto sul binario, la partenza è prevista per le 12.22. A bordo, per fortuna, c'è un solo passeggero, che però non è il macchinista e nemmeno il capotreno. I due si sono concessi una pausa al bar prima della partenza e hanno lasciato il mezzo incustodito. E dunque non erano sul locomotore quando il treno, probabilmente prendendo abbrivio da una leggera pendenza, si è messo in moto e ha viaggiato per dieci chilometri senza nessuno ai comandi. Quando, a mezzogiorno, è arrivato alla stazione successiva, l'unico modo per fermarlo è stato farlo deragliare.

DISASTRO FERROVIARIO

La storia del treno fantasma, una somma di errori umani e forse tecnici su cui è stata aperta un'inchiesta, poteva essere un disastro, evitato solo perché l'orario non era di punta ed è agosto, quindi i pendolari sono meno del solito. L'unico passeggero è rimasto ferito ed è sceso rompendo il vetro, anche il macchinista e il capotreno sono stati assistiti dai medici del 118 per lievi contusioni che si sono provocati cercando di inseguire il convoglio. Se lo sono visti sfilare sotto gli occhi mentre bevevano un caffè, ma era troppo tardi. La Procura di Monza ha aperto un'inchiesta per disastro ferroviario colposo, al momento a carico di ignoti, i magistrati hanno disposto il sequestro della locomotrice e attendono la relazione della Polfer per poi procedere alle iscrizioni nel registro degli indagati. Il treno è deragliato alla stazione di Carnate-Usmate, in provincia di Monza e Brianza: tre carrozze su sette si sono rovesciate invadendo anche la strada.

Per evitare la tragedia, la centrale operativa ha deciso di fermare il mezzo deviandolo su un binario inattivo. Come spiega Trenord, «per cause da accertare, il treno 10776 si è mosso dalla stazione di Paderno senza personale a bordo (macchinista e capotreno). I sistemi di sicurezza dell'infrastruttura sono entrati subito in funzione e hanno instradato il treno verso il binario tronco della stazione di Carnate. È stata immediatamente istituita una commissione interna per chiarire cause e responsabilità, fra cui il comportamento dell'equipaggio». Il deragliamento è avvenuto in prossimità di uno scambio, un vagone si è appoggiato al muro esterno che costeggia i binari e gli altri, uscendo dai binari, hanno abbattuto il muro di cinta della stazione di Carnate. Il rumore è stato terribile, tanto lo spavento per gli abitanti e gli addetti dello studio medico a un centinaio di metri. «Abbiamo sentito un boato e siamo usciti subito, pensavamo a un terremoto». Una signora che abita proprio sopra la stazione ha ancora negli occhi l'immagine delle carrozze di traverso sui binari e del muro distrutto: «Stavo mangiando quando ho sentito un rumore tremendo, mi sono affacciata alla finestra e ho visto il treno rovesciato e avvolto da una nuvola di fumo».

RESPONSABILITÀ

Immagini che ricordano lo spaventoso disastro di Pioltello del 25 gennaio 2018, che causò tre morti e 46 feriti. «Questi eventi non devono accadere», dice il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, precisando di aver «subito chiesto a Rfi e Trenord di accertare le cause». La Regione è direttamente coinvolta: Trenord è una società mista detenuta con quote paritetiche al 50% del capitale da Trenitalia (FS) e Ferrovie Nord Milano, società quotata in borsa a sua volta controllata dalla Regione Lombardia con il 57% delle azioni. A Ferragosto un altro terribile incidente è costato la vita a Elisa Conzadori, 34 anni, morta nella sua auto travolta da un treno al passaggio a livello di Maleo, nel lodigiano. «Le sbarre si sono abbassate e poi rialzate all'improvviso, poco prima che passasse il convoglio», hanno riferito i testimoni.

Cl.Gu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA