LO SCHIANTO GORIZIA La curva al termine del rettilineo, l'auto che non mantiene

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCHIANTOGORIZIA La curva al termine del rettilineo, l'auto che non mantiene la traiettoria e che va a sbattere contro un tir parcheggiato in una piazzola di sosta, lungo l'autostrada. Uno schianto violentissimo quello avvenuto ieri mattina in A4, tra Villesse e Redipuglia, in provincia di Gorizia, in cui hanno perso la vita due artigiani, entrambi esperti in carpenteria e residenti nella Marca trevigiana, Arjan Disha, 28enne albanese di Conegliano, e Jamal Amaadour, 34enne di Giavera del Montello. La Fiat Bravo con la quale stavano andando...