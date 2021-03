LO SCENARIO

VENEZIA Veneto rosso da lunedì marzo? Il verdetto lo si avrà oggi, dopo la riunione della cabina di regia tra ministero della Salute e Istituto superiore di sanità, ma tutto lascia presagire il declassamento. Il governatore Luca Zaia ieri, nella consueta diretta social e televisiva, non l'ha escluso: «Io spererei che andassimo tutti in bianco, ma il rischio c'è, siamo sul filo del rasoio tra arancione e rosso». Significa che l'Rt (erre con ti), cioè l'indice di trasmissione del contagio, sta superando la soglia di 1.25. Se così fosse, tanto basterebbe per diventare rossi. Tutti gli altri indicatori - i parametri complessivamente sono 21 - sarebbero ininfluenti. E infatti l'occupazione delle terapie intensive in Veneto è ampiamente sotto soglia (12 per cento contro il limite del 30), anche se di giorno in giorno sta salendo, idem l'occupazione nelle aree mediche non critiche (ieri eravamo al 14 per cento, l'allarme scatta al 40%). Ma c'è l'indice di trasmissione del contagio - compreso quello nazionale - a preoccupare.

LE CONSEGUENZE

Entrare in zona rossa sarebbe una mazzata per gli operatori economici. Significherebbe chiudere tutte le attività, tutte le botteghe artigianali, dai parrucchieri alle estetiste, resterebbero aperti solo i negozi di generi alimentari, le farmacie e poco altro. «Il mio appello accorato al governo - ha detto il presidente Zaia - è che ci sia un segnale forte per un grande cambio di passo sul fronte degli indennizzi. Chiedo che le misure necessarie in seguito ai cambi di colore di zona per le regioni siano accompagnate da misure compensative». Tradotto: il governo mi chiude la bottega? allora il governo deve aiutarmi economicamente, altrimenti io quella bottega rischio di non riaprirla più. Anche perché se si va in rosso, la permanenza potrebbe durare da due a tre settimane. Cioè fino a Pasqua. E siccome il rosso comporta anche la chiusura di tutte le scuole, si riproporrebbe il tena dei bambini a casa: «Ci vogliono congedi parentali e bonus baby sitter», ha detto Zaia ricordando che in Veneto ci sono già 60mila disoccupati.

I CONTAGI

Se invece il Veneto restasse arancione, potrebbero esserci comunque delle aree della Regione precluse. Una delle ipotesi al vaglio del governo è che le zone dove si sono raggiunti i 250 casi positivi ogni 100mila abitanti - e cioè dove le scuole vengono chiuse e scatta la dad, la didattica a distanza - diventino automaticamente rosse. Al riguardo Zaia ha detto che il meccanismo dell'automatismo, «anche sub regionale», è stato da lui stesso proposto. Questo eviterebbe di far passare l'intera regione dalla fascia arancione a quella rossa. Ma com'è la situazione dei contagi ogni 100mila abitanti? Posto che il limite è 250, il Veneto oscilla tra 190 e 192. I distretti rossi sono sempre 6: Belluno (276), Asolo (268), Veneto orientale (294), Padova Terme Colli (260), Alta Padovana (scesa a 248), Alto Vicentino (266). A rischio sono Pieve di Soligo (203), Rovigo (212), Padova Bacchiglione Piovese (214), Ovest Veronese (237).

I DATI

Intanto il bollettino diffuso ieri mattina dalla Regione Veneto ha registrato un altro aumento importante di casi: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.677 nuovi positivi su 42.994 tamponi con un'incidenza del 3,90%. Poi, in serata, la differenza sulle ventiquattr'ore è salita a 1.765 nuovi contagi. Ventiquattro i morti per un totale di 10.065 decessi dall'inizio della pandemia. E poi altri 27 ricoveri nelle aree non critiche, dove adesso i posti letto occupati sono 1.363, mentre in terapia intensiva ci sono 171 pazienti (+3). È proprio quest'ultimo dato a preoccupare: se le rianimazioni dovessero registrare un numero di ricoveri come quello tra ottobre e dicembre dello scorso anno, i reparti andrebbero in sofferenza perché partirebbero da una situazione di letti già occupati, appunto 171.

Da registrare, infine, la nuova donazione di mascherine chirurgiche (le indossavano ieri lo stesso Zaia e l'assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin) da parte di Fabio Franceschi di Grafica Veneta: un altro milione e mezzo per un totale di 15 milioni di mascherine donate ai veneti. Ora dovranno essere distribuite.

Alda Vanzan

