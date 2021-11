Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOVENEZIA Veneto giallo tra un paio di settimane. Lo dice l'algoritmo elaborato dalla Regione, l'ha detto espressamente il governatore Luca Zaia. E se la gente continuerà a togliersi la mascherina e a non rispettare il distanziamento sociale, ci vuole poco per passare all'arancione e poi al rosso. «E col rosso si chiude tutto. Quindi, se non facciamo attenzione, rischiamo di farci male», ha ammonito Zaia. Preoccupato, ma anche un...