Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOVENEZIA Venerdì, il giorno del giallo che per decreto legge in Veneto sarà arancione. Oggi la Cabina di regia tra ministero della Salute e Istituto superiore di sanità darà l'ennesimo verdetto in merito alla classificazione a colori delle Regioni, ma per il Veneto il responso è, amaramente, scontato. Tutti gli indicatori sono infatti sotto soglia, il Veneto sarebbe in fascia gialla il che significherebbe avere ancora il...