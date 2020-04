LO SCENARIO

VENEZIA Per ogni settimana di chiusura, le aziende del Veneto perdono fra 2,5 e 3 miliardi di euro, il che significa un salasso di 10-12 miliardi nel giro di un mese. La stima è di Confindustria, a cui si aggiungono le elaborazioni di Unioncamere, secondo cui risultano attualmente ferme 37.177 imprese del manifatturiero, 47.417 delle costruzioni e 212 delle estrazioni, di cui complessivamente 26.263 non artigiane, tanto che sono a casa 472.241 addetti (315.425 considerando le ditte più grandi). «Ma mentre facciamo questi conti, dobbiamo anche pensare alla ripartenza, che non sarà da zero a cento, come se si trattasse di premere un interruttore», dice Paolo Errico, presidente della Piccola Industria di Confindustria Veneto.

LA VULNERABILITÀ

Sottolinea al riguardo Vincenzo Marinese, numero uno degli Industriali di Venezia e Rovigo, ospite della quotidiana diretta Facebook del sindaco lagunare Luigi Brugnaro: «Abbiamo un sistema industriale di piccole e medie imprese. Le nostre Pmi sono molto vulnerabili, come un malato che deve essere stabilizzato, con un'iniezione di liquidità. Servono prestiti mirati alle aziende, per metterle in condizione di pagare i fornitori, produrre e incassare dalle vendite. Solo così il sistema economico può continuare a girare».

Il quadro è complicato dal fatto che pure le ditte rimaste aperte scontano la serrata delle altre, come emerge dalle testimonianze provenienti da Porto Marghera. Spiega Alessandro Michetti, direttore dello stabilimento Pilkington: «Stiamo rottamando al 100% la produzione, con costi energetici dell'ordine di 80-90.000 euro al giorno che non sono assolutamente recuperati. È facile intuire che questa situazione non è a lungo sostenibile». Aggiunge Lorenzo Di Donato, amministratore delegato di Fluorsid: «Sono preoccupato per le conseguenze sociali della fermata produttiva. È opportuno pianificare la ripresa delle attività, che deve essere graduale ma crescente».

LE PROPOSTE

Su questo gli Industriali si stanno già confrontando, perché ci sono anche dei problemi pratici da affrontare per tempo. «Confindustria Veneto rimarca Errico rappresenta circa 170.000 collaboratori. Se ogni lavoratore avrà bisogno di due mascherine a settimana, ne serviranno qualche milione. Per questo bisognerà ripensare spazi e turni, ma anche il sistema dei trasporti: non basterà mantenere le distanze in fabbrica, senza curarsi dei rischi nel tragitto». Nel frattempo passeranno tuttavia delle settimane, in cui occorrerà sostenere il sistema produttivo. «Siccome siamo imprenditori e abbiamo una responsabilità sociale chiosa il presidente della Piccola Industria non molliamo mai. Molti di noi però si stanno indebitando, e non certo per fare investimenti, ma per pagare conti e stipendi, come sa il buon padre di famiglia quando ha solo uscite e nessuna entrata».

Di qui le proposte elaborate dalle Pmi del Veneto insieme a quelle di Lombardia ed Emilia Romagna: «Riduzione progressiva, fino all'annullamento, del versamento delle imposte dovute nel 2020 e 2021. Liquidazione immediata dei crediti tributari. Sospensione delle procedure fallimentari e concorsuali, della segnalazione in Centrale rischi e del Durc per 6-12 mesi. Non fallibilità, per 12-24 mesi, nei primi 5 anni di esercizio. Ampliamento al 100% della garanzia pubblica sugli affidamenti e finanziamenti, attraverso i fondi di garanzia e i confidi o tramite una garanzia regionale. Semplificazione dell'iper-ammortamento per gli investimenti. Allargamento dei 100 euro di cuneo fiscale a tutti i lavoratori per almeno 1 anno».

Angela Pederiva

