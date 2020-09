LO SCENARIO

VENEZIA Dunque il centrodestra ha battuto il centrosinistra 42 a 9. Ma al di là del tifo per l'una o per l'altra squadra, un dato è certo: nell'undicesima legislatura, gli spazi di manovra dell'opposizione nell'aula di Ferro Fini saranno molto limitati, come verosimilmente mai è accaduto nella cinquantennale storia della Regione. Per lo svolgimento di svariate attività tipiche delle forze di minoranza, come ad esempio la presentazione delle mozioni di sfiducia e la richiesta di convocazione delle sedute, lo statuto del Veneto e il regolamento del Consiglio prevedono infatti soglie numeriche che i rappresentanti di Partito Democratico, Il Veneto che Vogliamo ed Europa Verde non potranno mai raggiungere, a meno di (improbabili) sostegni dalla maggioranza.

PREROGATIVE E GARANZIE

A sollevare il tema è stato ieri un acuto conoscitore del Palazzo qual è l'ex segretario generale Roberto Zanon, con un post su Facebook che ha acceso il dibattito sulle conseguenze della vittoria bulgara di Luca Zaia. «Nella prossima legislatura ha scritto Zanon il Consiglio regionale del Veneto sarà di fatto inagibile per l'opposizione. Con i seggi assegnati, quelli del Pd e gli altri consiglieri di opposizione non potranno infatti esercitare nessuna delle prerogative e garanzie attribuite all'opposizione da Statuto e Regolamento». L'ex dirigente ne ha elencate sei. Innanzi tutto la presentazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Giunta, che deve essere «sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti», cioè 10. In secondo luogo la domanda di convocazione dell'assemblea, per la quale serve «un quarto» degli eletti e perciò almeno 12-13, altrimenti l'indizione avviene «per iniziativa del presidente o su richiesta del presidente della Giunta».

Quindi la fissazione dei lavori di commissione, normalmente decisa dal suo presidente e pertanto dalla maggioranza, a meno che l'istanza non provenga «da un numero di componenti della stessa che (...) dispongano di almeno un quarto dei voti attribuiti in commissione», condizione pressoché impossibile per i 9 rappresentanti di centrosinistra che già faticheranno a essere presenti in tutti e 6 gli organismi. Risulteranno poi inarrivabili per l'opposizione i minimi prescritti per la presentazione delle mozioni di sfiducia nei confronti dell'ufficio di presidenza («almeno un terzo dei consiglieri»: 17), nonché delle mozioni di riserve nei riguardi dei singoli assessori: «almeno un quinto» (10), medesimo presupposto perché i consiglieri possano chiedere conto dell'attività svolta dal presidente dell'assemblea, dai suoi due vice e dagli altrettanti segretari.

DURATA E PROGRAMMA

Zanon ha anche fatto presente che «la maggioranza potrà fare tutto quello che vorrà» per quanto riguarda «durata degli interventi in aula per quasi tutti i punti all'ordine del giorno» e «determinazione del programma e del calendario dei lavori». Questi aspetti possono infatti essere decisi dai presidenti dei gruppi che assommano, variamente, almeno «quattro quinti» (40-41), «due terzi» (34) o «un quinto» (10) dei membri del Consiglio. Ma quando sono state stabilite queste regole? Lo statuto è stato approvato nel 2012, mentre il regolamento è stato varato nel 2015, quindi entrambi nel corso della nona legislatura e cioè durante lo Zaia I. A quel periodo risale pure la legge elettorale che, a differenza di altre Regioni, non ha introdotto un limite ai seggi conquistabili dalla coalizione vincitrice.

