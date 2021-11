Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOTREVISO A Treviso, alla fine, ci sarà un solo candidato alla poltrona di presidente della Provincia: l'uscente Stefano Marcon, leghista, appoggiato da una lista del Carroccio (Marcon Presidente) e una civica (Civici per Marcon Presidente). Oltre a lui, nessun altro. Ci sono altre due liste, che però non hanno espresso candidati per la presidenza ma correranno solo per portare rappresentanti in consiglio provinciale. Si tratta di...