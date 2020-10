LO SCENARIO

(...) che di solito allaga a vari livelli (a seconde delle zone) il 70-75 per cento della città, a partire da piazza San Marco, il punto più basso, dove l'acqua affiora quando la marea è a 80 centimetri.Ma qui è la prima sfida per i prossimi sollevamenti del Mose, a partire dal test del 9 ottobre. Impensabile infatti che le paratoie restino sollevate 4-5 ore: si dovranno via via affinare i tempi per giungere al momento X oltre il quale la decisione non può essere rinviata. Il problema principale, infatti, è quello dell'operatività del Porto. Con le dighe alzate le navi non passano. E dalla bocca di porto di Malamocco entra tutto il traffico commerciale e petrolifero veneziano. Chiudere per 4-5 ore significa lasciare le navi in rada. E se è vero che la soglia di sollevamento, a regime, saranno i 110 centimetri, questo rischia di accadere circa un mese l'anno (nel 2019 i giorni con marea sopra i 110 sono stati 26). Il problema dell'accessibilità del Porto era stato previsto in sede di progettazione del Mose con la realizzazione della conca di navigazione a Malamocco: una sorta di porta di sicurezza in cui far passare le navi anche con il Mose alzato. Senonchè, costruita la conca, ci si è accorti che era corta e stretta: in sostanza le navi grandi non sono in grado di curvare per entrare, non c'è spazio. Insomma, centinaia di milioni buttati (ce ne vorrebbero ora circa 700 almeno per correggere l'errore). Fossero gli unici, verrebbe da dire. Perché di soldi il Mose, costato più di 5 miliardi, ne ha - diciamo così - assorbiti un bel po'. L'inchiesta giudiziaria del resto, partita con la Retata Storica del giugno 2014, è lì a raccontarlo, disegnando il quadro dell'illegalità. Ma il Mose non è stato solo mazzette. È stato anche sprechi: compensi, consulenze, lavori fatti male, forniture mal gestite, progetti mai realizzati. Per non parlare del caos organizzativo, delle gelosie, delle invidie, dei rapporti di potere all'interno di quel parastato che ha saputo e potuto sopravvivere (anzi, vivere bene) in parallelo all'alternarsi della gestione politica. Tutto ciò ha avuto un costo, anche per le imprese lasciate troppo spesso in balia della confusione, dei palleggi di responsabilità.

IL PREZZO DA PAGARE

E proprio i costi sono l'altra sfida del Mose che verrà: alzare e abbassare le paratoie costa tra i 30 e i 70mila euro ogni volta (dipende dalla bocca di porto), con un centinaio di persone all'opera. A questo si aggiungono il costi di manutenzione, circa 80-100 milioni l'anno, al netto di imprevisti. E i conti sono presto fatti, se contiamo che il Mose in futuro potrebbe essere alzato tra i 20 e i 30 giorni l'anno. Ferma restando la variabile del clima, perché è lecito aspettarsi eventi ben più estremi di quelli di ieri, si vedano i 187 centimetri del 12 novembre 2019. Cosa accadrà davanti a stress test del genere, o più semplicemente con mareggiate e venti ben più sostenuti di ieri? Questa sarà una delle prossime sfide decisive,

CHI DECIDE

Un altro nodo da risolvere sarà l'aspetto decisionale. Chi deciderà, a regime, di alzare le paratoie? Ieri, nel test, l'ultima parola è stata pronunciata dalle due signore del Mose: Cinzia Zincone (provveditore alle Opere Pubbliche del Triveneto) ed Elisabetta Spitz (commissario straordinario all'opera). Ma in futuro? Ci sarà una cabina di regia? Formata da chi? Il governo, nel Decreto agosto, ha creato l'Autorità per la laguna, ente governativo in cui siedono ministeri ed enti locali, che gestirà gli aspetti di salvaguardia della laguna: sarà affidata a questo ente le cabina di regia del Mose? O deve essere una cabina di regia diversa? Composta da chi? Dal Comune, dal provveditorato, dal Consorzio Venezia Nuova braccio operativo del Mose, dalla Capitaneria di Porto? Quel che è certo è che deve essere una struttura snella, perché si tratterà di prendere decisioni rapide e chiare, non ci dovrà essere spazio per dubbi, veti o distinguo.

C'è, infine, il futuro del Consorzio Venezia Nuova. Con l'Autorità per la laguna il suo ruolo andrà via via estinguendosi, perché l'Autorità prevede il ripristino del vecchio Magistrato alle acque e la nascita di una struttura in house, interna, a fare da braccio operativo. Facile pensare e auspicare che i lavoratori e le professionalità fin qui cresciute con il Mose (al lavoro dal 2003 di fatto) saranno assorbite dalla nuova società. Ma c'è anche il nodo della gestione dei contratti con imprese esterne.

E con il Cvn sarà da capire quale sarà il destino dei due commissari Giuseppe Fiengo e Francesco Ossola, rimasti a gestire il Cvn mentre Elisabetta Spitz ha avuto il compito di concentrarsi sull'opera. Il loro compenso viaggia sui 240mila euro l'anno e il mandato è legato alla fine del Mose. Quindi, realizzata l'opera, il loro ruolo (sono stati nominati dal Prefetto di Roma) dovrebbe esaurirsi. Una strada obbligata e necessaria, per evitare quel fenomeno per cui i commissari straordinari finiscono poi per diventare eternamente ordinari e per segnare una cesura tra il Mose che è stato e il Mose che verrà.

Davide Scalzotto

