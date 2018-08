CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA Una tassazione straordinaria sugli spot pubblicitari in tv. La minaccia è targata M5S. Un testo in via di definizione che potrebbe essere inserito come un emendamento nella legge di bilancio o in un prossimo provvedimento fiscale. Luigi Di Maio, spiegano fonti informate di Forza Italia, ha già caricato la pistola. E Matteo Salvini ha avvertito Silvio Berlusconi. «Solo io - ha spiegato al Cavaliere - posso assicurare la salvaguardia delle tue tv, M5S è pronto alla guerra».LA PARTITALa partita sulla pubblicità è così...