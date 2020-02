LO SCENARIO

ROMA Una pressione sulla Libia affinché intervenga maggiormente nel Mediterraneo, con le motovedette che sono state consegnate dall'Italia. E poi una spinta in Europa affinché cambi qualcosa nelle regole di condotta delle Ong. Alla luce dei nuovi dati sugli sbarchi che vedono una ripresa massiccia, il Viminale tenta di correre ai ripari con accordi bilaterali tra paesi, dialoghi, trattative, per tentare di arginare gli arrivi incontrollati a bordo di barche private che hanno ripreso a posizionarsi davanti ai quattro porti libici da dove parte il traffico di esseri umani.

IL CODICE

Si ricomincia a parlare di telefonate tra scafisti e volontari delle associazioni non governative, di accordi che forse prevaricano quel codice di condotta che erano stato firmato durante la gestione di Marco Minniti, e che ora anche Luciana Lamorgese vorrebbe che venisse rispettato. La ministra cerca di mettere regole in una situazione che potrebbe diventare ancora più invasiva con l'arrivo della bella stagione, pur nel rispetto dei diritti umani e nella tutela di chi rischia la vita scappando dalle guerre.

Il tentativo di indurire il codice di condotta riguardo agli interventi e agli eccessi delle Ong, però, non trova spesso l'appoggio della maggioranza di governo. E tra associazioni, sinistra e una parte del pd che frenano, restano al palo le iniziative di maggior contrasto.

Nel frattempo Lamorgese insiste nel lavoro di mediazione. Sta avendo incontri bilaterali con Francia, Germania e altri paesi europei, perché il suo obiettivo è quello di regolamentare le navi private che operano in area Sar (search and rescue) responsabilizzando gli Stati di bandiera. Nel protocollo presentato alla Ue è specificato che «la sistematicità con cui i soggetti privati svolgono attività search and rescue, anche con il supporto di autonomi dispositivi di monitoraggio aereo e allertamento tramite centrale operativa apposita, impone di considerare anche altri profili quali quelli connessi alla sicurezza della navigazione. Servono dunque regole più sicure e norme di condotta valide per tutti gli Stati, compresi quelli di bandiera».

Anche per questa ragione, viene sollecitata una maggiore responsabilizzazione «sul piano delle certificazioni, sulla cooperazione nella fase di sbarco e sulla successiva redistribuzione dei migranti».

Se non bastasse, si aggiunge la chiusura dei 5 centri di permanenza gestiti dal governo di Tripoli, perché a rischio bombardamenti. Questo potrebbe voler dire due ordini di problemi: la ricostruzione dei campi altrove e il denaro per poterlo fare. Il ministro dell'Interno Fathi Bashagha, venuto a Roma, qualche giorno fa, ha chiesto aiuti economici proprio per questo. E forse non è un caso che, in contemporanea, si siano rivisti in mare i pattugliamenti della guardia costiera del paese africano.

ATTACCO A MISURATA

Mentre sul terreno la fragile tregua sembra risparmiare Tripoli ma non Misurata, dove il generale Khalifa Haftar sta bombardando da giorni. In questo scenario resta il grande problema dei porti petroliferi ancora bloccati, con la National oil corporation che, ieri, ha annunciato perdite materiali di oltre 900 milioni di dollari.

C. Man

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA