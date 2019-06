CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOROMA Un conto che stando alle intenzioni enunciate dai protagonisti politici, ma anche ai numeri messi in fila nei documenti ufficiali, ammonta a già a circa 40 miliardi. Con il rischio che uno sforzo del genere non sia nemmeno ritenuto sufficiente dall'Unione europea. Ad oggi, mentre il governo è ancora impegnato nella trattativa per evitare l'avvio da quest'anno della procedura per debito, è questa la stima della manovra per il 2020 che dovrà essere concepita e poi attuata tra la fine di settembre e la metà del mese...