LO SCENARIO

ROMA Su questo Salvini e Meloni fanno tandem. Cioè sul referendum del 29 marzo e sue conseguenze. «Inviteremo tutti - annuncia il capo leghista - ad andare a votare per confermare il taglio dei parlamentari. Se il popolo italiano confermerà che gli eletti non saranno più 900 ma 600, sarà chiaro che dal giorno dopo le Camere saranno ulteriormente delegittimate e non potranno eleggere il Capo dello Stato». E la Meloni: «Salvini ha ragione, ma credo che il Parlamento sia già delegittimato: basti pensare che il M5S ha il 40% degli eletti ma è scomparso nel Paese». E intanto Fratelli d'Italia sta raccogliendo le firme per l'elezione diretta del presidente della Repubblica.

Comunque tutto si a muove nel centrodestra. E le parole di ieri di Mara Carfagna («Salvini esprime perplessità che anche una parte di FI aveva espresso» sulle candidature alle Regionali) aprono uno scenario inaspettato. E ben valutato in casa Lega. Salvini ha confidato ai suoi: «Sulla Campania è bene valutare le posizioni importanti della Carfagna e tutti i suoi dubbi». E Mara non è entusiasta della scelta di Caldoro a cui avrebbe preferito, sempre in FI, Paolo Russo. E sempre Salvini - che ieri ha nominato capo del dipartimento esteri Giorgetti, per recuperare credito alla Lega a livello internazionale e nei rapporti che contano - si è convinto negli ultimi mesi, e poi anche alla luce del crollo azzurro in Emilia, della necessità di un rinnovamento generazionale in FI.

NUOVO ASSE

E a un amico il leader leghista ha detto: «Io e Mara potremmo rappresentare una bella novità per un centrodestra ancora più attrattivo. Considero interessanti le posizioni della Carfagna, lei può rivitalizzare FI, il cui calo nelle regioni produttive del Nord incomincia a preoccupare anche noi, e qualche contromisura andrà adottata o in FI o nella Lega. Qualcuno si dovrà fare carico di rappresentare i moderati». Ossia di portare avanti, e qui Salvini mostra un rispetto vero per Berlusconi, «quella sua intuizione geniale, che è stata inventare il centrodestra, e la Lega ma anche io stesso dobbiamo moltissimo a Silvio». Significa che la lezione dell'Emilia, ossia l'estremo bisogno per la Lega di avere una costola moderata o di farsi essa stessa più moderata, è arrivata a Salvini anche se lui, al consiglio federale, non ha fatto autocritiche. Ma sa bene che nell'area moderata si vogliono infilare tutti - Renzi, Calenda, e perfino Sala e i nordisti del Pd - e il centrodestra deve investire tutti i suoi sforzi. Una sensibilità che la Carfagna ha avuto ben prima di Salvini e che, nelle loro distanze, può unirli.

Mario Ajello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

