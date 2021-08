Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOROMA Scatta anche per l'Italia l'operazione Next Generation Eu: i 24,9 miliardi trasferiti ieri dalla direzione Bilancio della commissione europea al nostro ministero dell'Economia rappresentano materialmente - ma anche simbolicamente - il primo atto dello sforzo di solidarietà nei confronti del nostro Paese. E in questa prima tranche trovano posto anche i fondi per un'opera strategica per il Nord: si tratta dell'Alta velocità...