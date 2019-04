CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOROMA Quale luogo migliore degli stadi per sviluppare derive ideologiche? Basta leggere striscioni e manifesti esposti durante le partite per capire quanto le curve possano rappresentare lo specchio della società in evoluzione. E questa società pare stia proprio virando verso destra, anzi verso l'estrema destra. Una novità che non è di questi giorni. Già nel 2006, nel mese di luglio, per la festa al Circo Massimo del trionfo italiano nel Campionato del mondo, sul palco è comparso uno striscione. C'era scritto: «Fieri di essere...