Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOROMA Ora il centro comincia a fare gola a tutti. Perché è un agglomerato, fluido, da 149 parlamentari per il momento. E non è affatto poco, anzi è tantissimo per decidere chi andrà al Colle a febbraio e per dare, nel caso, una base alla prosecuzione di Draghi come premier anche successore di se stesso. Insomma il centro, araba fenice negli ultimi decenni, si ripropone ma in forme nuove e in una situazione tutta diversa visto...