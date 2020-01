LO SCENARIO

ROMA Non hanno voluto incontrarsi, tantomeno stringersi la mano: un gesto simile avrebbe avuto troppe ripercussioni a livello locale. E così si è intuito subito che il colpo diplomatico di Vladimir Putin avrebbe raggiunto il suo obiettivo a metà. Messi davanti a un accordo di tregua che comprende sette punti, il presidente riconosciuto dall'Onu Fayez al Serraj e il generale della Cirenaica Khalifa Haftar hanno seguito due strade diverse: il primo ha accettato di firmare; il secondo - che è quello sostenuto dai russi - ha preso tempo e ha dichiarato che scioglierà la riserva questa mattina. È facile immaginare dove si sia inceppata la trattativa: nel punto in cui l'accordo prevede il ritiro delle truppe dalla Tripolitania, una richiesta che per il generale è irricevibile. E altrettanto è per Serraj la presenza dell'avversario alle porte di Tripoli.

Il feldmaresciallo è arrivato con il presidente del parlamento libico di Tobruk Agila Saleh, anche se c'è chi dice che nella sua delegazione ci fosse un rappresentante degli Emirati arabi, altro grande sponsor (insieme con l'Egitto) del generale, il cui ruolo di certo non sarà stato secondario. «Noi speriamo che accetti - ha commentato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov - Abbiamo registrato dei progressi. Haftar firmerà».

IL BRACCIO DI FERRO

Riusciranno a trovare un accordo Egitto, Emirati e Russia per l'alleato libico? Chi avrà la meglio? Di certo Putin non intende perdere la faccia, visto l'impegno che ha messo per la soluzione del conflitto. Haftar, probabilmente, tenterà di guadagnare posizioni, di alzare il prezzo e riuscire a rimanere sui territori occupati, allontanandosi dalla Capitale non oltre una quarantina di chilometri. Un compromesso che potrebbe essere obbligato ad accettare se i suoi sostenitori si troveranno sulla stessa posizione. In ogni caso non è stato facile evitare di far saltare il tavolo: a tenere la barra dritta, oltre a Lavrov, affiancato dal collega della Difesa Serghei Shoigu, anche la delegazione turca, composta dagli omologhi Mevlut Cavusoglu e Hulusi Akar (accompagnato dal capo dell'intelligence, Hakan Fidan). Sarraj aveva con sé il presidente del Consiglio di Stato con sede a Tripoli, Khaled al-Mishri, che ha firmato a sua volta. Sei ore di trattative che hanno portato per ora al solo impegno di Serraj, tanto che la delegazione di Tripoli è ripartita in serata, mentre Haftar è rimasto a Mosca.

Nella bozza di accordo, oltre alla creazione di «gruppi di lavoro» che indichino soluzioni sul «processo politico», il fronte «umanitario» e la «ricostruzione», si parla di attuare il regime di tregua senza «precondizioni» e l'individuazione della «linea del fronte», così da poter stabilizzare la situazione «sul campo» e «normalizzare» la vita a Tripoli e in altre città.

L'ALLARME

Nonostante un velato ottimismo, l'incognita di un rifiuto resta concreta, e a quel punto la Conferenza di Berlino, ipotizzata per domenica prossima salterebbe a chissà quale data. E l'eventualità di un no all'accordo potrebbe rappresentare anche un rischio per la nostra ambasciata, e soprattutto per i 300 militari italiani che presidiano l'ospedale di Misurata. Le truppe di Haftar, prima della tregua, erano puntate verso la grande città ed è per questo che la Difesa ha già disposto un innalzamento dei livelli di sicurezza per i carabinieri che si trovano nella zona. Dovranno prestare maggiore attenzione: evitare di uscire dalla base, usare il corpetto antiproiettile, tenere sempre la pistola con il colpo in canna.

Cristiana Mangani

