LO SCENARIO ROMA «Non cediamo alle pressioni». A fine giornata Berlusconi

LO SCENARIOROMA «Non cediamo alle pressioni». A fine giornata Berlusconi chiude ogni spiraglio. Niente appoggio esterno ad un esecutivo M5s-Lega: «Dopo due mesi di tentativi per dare vita ad un governo espressione del centrodestra, prima forza politica alle elezioni del 4 marzo, Forza Italia non può accettare nessun veto». Per ora tutto fermo quindi, si torna al punto di partenza. Ma sono state 24 ore di dubbi per il Cavaliere. La Lega ha alzato il tiro minacciando di nuovo il voto subito («Decida tra le urne a luglio o far partire la...