ROMA Lo schermo del computer finalmente spento e al suo posto sorrisi dal vivo, zaini e tanta voglia di stare di nuovo insieme: ieri è rientrato in classe quasi un milione di alunni delle scuole superiori di Umbria, Marche, Liguria, ma anche medie di Lombardia (insieme alle superiori) e Campania. E la speranza è che non si torni a chiudere, come chiedono i genitori del comitato milanese A Scuola!, che hanno organizzato tre presidi mattutini in tre scuole.

Ma le proteste si susseguono in tutta Italia: ieri sono scesi in piazza in 24 città Cobas e sindacati per chiedere più sicurezza e lo stop alle «classi pollaio». È la stessa ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, a ribadire che «oggi ci sono le condizioni per tornare in classe, invito gli studenti a tornare in aula». E si continua a parlare della maturità che quest'anno «sicuramente sarà diversa da quella ordinaria, perché le condizioni sono diverse, sarebbe irrealistico pretendere di svolgere un esame di maturità come quando non c'era la pandemia», ha spiegato il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli, che lancia una proposta: «Credo che rispetto all'anno scorso si possa pensare a un esame più consistente».

