ROMA La prima strada che Renzi ha ipotizzato porta ad un Conte ter, la seconda a un governo con la stessa maggioranza ma con un premier diverso, la terza a un esecutivo istituzionale a guida Draghi. Ed è questo, non è un mistero, l'approdo agognato dal leader di Iv. Sulle prime due opzioni ovviamente il centrodestra non è disponibile, ma sulla terza sono sempre di più quelli nella coalizione che accarezzano l'idea lanciata ieri da Toti.

«Se questo governo non ein grado di andare avanti, ceda subito il passo e tutte le forze politiche collaborino ad un nuovo esecutivo», ha spiegato il governatore della Liguria. Delineando il perimetro nel quale, a suo dire, questo governo dovrebbe muoversi: «Tre cose essenziali: vaccini, investimenti del Recovery e messa in sicurezza del sistema sanitario. E poi portare il Paese al voto». Al momento non ci sono le condizioni di un esecutivo di salute pubblica. Non apre Salvini che ripete in ogni occasione che lo sbocco della crisi, qualora sul serio Renzi rompesse le righe nel fronte rosso-giallo, sarebbero le elezioni o un governo di centrodestra. Non dice sì ora neanche Berlusconi, che da alcuni giorni è tornato a sognare di poter ambire al Colle, magari con un centrodestra rafforzato dal voto. E non c'è tanto meno l'avallo di Meloni che continua a sostenere la possibilità delle urne anche in piena emergenza sanitaria. Ma, in realtà, lo scenario disegnato da Toti è tutt'altro che tramontato.

Da sempre il più convinto della necessità di un'assunzione di corresponsabilità delle forze politiche è il numero due della Lega, Giorgetti. La sua posizione non è affatto osteggiata daSalvini che riferisce un suo fedelissimo sta ricevendo molte pressioni ad orientarsi in questa direzione da parte di imprenditori e dall'ala nordista del partito. «Il rischio osserva un big della Lega è che il Paese vada al collasso». Un altro dirigente è ancora più esplicito: «Quando eravamo al governo abbiamo raddoppiato i voti. Se ci tornassimo lo faremmo da salvatori e rivedremmo le percentuali di un tempo». Saranno pure fughe in avanti, ma c'è chi si spinge anche ad ipotizzare eventuali ministri leghisti, come Garavaglia e Durigon, considerato che i dipartimenti politici del Carroccio rappresentano una sorta di governo ombra. Anche dentro FI le sirene renziane si fanno sentire sempre di più. Leghisti ed azzurri sono accomunati dalla convinzione che del senatore di Rignano non ci si possa fidare e che, eventualmente, un governo istituzionale non nascerebbe sotto la sua regia.

Il centrodestra in questo momento non dà le carte nella partita sulla crisi «ma noi osserva un esponente di primo peso di FI dobbiamo tenerci pronti a qualsiasi eventualità». «Servirebbe un appello comune a tutto l'arco costituzionale, da Leu a Fdi - dice per esempio l'azzurro Cangini -. Tutti dovremmo pensare a salvare il Paese, il rischio è che per il futuro non ci sia spazio per alcun governo di parte se la situazione sanitaria ed economica dovesse peggiorare ancora di più». In FdI non è destinata ad arrivare alcuna sponda al piano di Cambiamo con Toti: «Lui gioca per una maggioranza alla Ursula e comunque noi non siamo disponibili ad accrocchi». Ma FdI in caso di governo di salute pubblica non farebbe le barricate, pur restando opposizione.

I fari sono ora puntati sul Senato, perché è una partita che si gioca soprattutto sui numeri. Il centrodestra si è compattato, Berlusconi nei giorni scorsi ha respinto le avances della maggioranza, chiudendo alla caccia ai responsabili. E anche la Lega si è mossa per fare in modo che alcuni pentastellati in rotta di collisione con i vertici M5S possano staccarsi, se non ora in primavera quando sarà alle porti il semestre bianco. «Sappiamo che Conte osserva un senatore lumbard - sta facendo di tutto per portare dalla sua parte una quindicina di responsabili, ma noi gli stiamo sbarrando la strada». «Ma dice un fedelissimo di Renzi è una minaccia spuntata. Se Conte non ci risponde e il centrodestra si organizza e ci sta, questa volta sul serio riusciamo a portare Draghi a palazzo Chigi».

Emilio Pucci

