LO SCENARIO

ROMA La Lega e Fratelli d'Italia restano in competizione, tra continue schermaglie e chiarimenti, ma sulle Regionali sono vicine ad un accordo. Salvini è ancora convinto della necessità di presentare volti nuovi, persegue la logica del cambiamento, ma conviene sulle richieste della Meloni: una forza che, stando ai sondaggi, potenzialmente gode di circa il 15%, non può avere solo un presidente di regione, ovvero Marsilio che sta governando l'Abruzzo con riscontri positivi. Giusta quindi la rivendicazione dell'alleato che punta ad ottenere le candidature in Puglia e nelle Marche.

Il leader della Lega non ne fa una questione di partito, preferirebbe virare su civici come il sindaco di Jesi Bacci (domani Salvini sarà ad Ancona) ma la presidente di FdI non molla e così alla fine dovrebbe spuntarla Acquaroli. E, visto che la Meloni non arretra neanche su Fitto, il leader del partito di via Bellerio la prossima settimana dovrebbe indossare i panni del federatore e dare l'ok ad entrambi.

LE POSIZIONI

I vertici dei tre partiti di centrodestra sono in contatto per organizzare un incontro decisivo, anche perché giovedì alla Camera arriverà l'ok al dl elezioni che fisserà la data delle amministrative e del referendum (si balla tra 13 e il 20 settembre). La riunione difficilmente dovrebbe avvenire domani ma comunque si terra' nei giorni successivi. Il problema vero resta la Campania. «Se non si chiude la Campania non si chiude niente», continuano a dire da FI. Ai nastri di partenza Berlusconi ha schierato da mesi Caldoro, forte anche degli ultimi sondaggi secondo i quali l'esponente azzurro batte altre figure come Nappi (passato proprio nei giorni scorsi nella Lega), l'ex rettore Tommasetti o il giornalista Sangiuliano. «Noi sottolinea il vice presidente azzurro Tajani siamo determinanti, anche per un eventuale voto alle Politiche». E dunque il messaggio è che «senza FI non si vince».

Lo ripete ai suoi interlocutori Berlusconi che rivendica anche la linea moderata assunta dal partito a livello nazionale. «FI il suo ragionamento ha risposto ad un appello del Capo dello Stato Mattarella. Sosteniamo gli interessi degli italiani, non del governo». Ma anche sull'atteggiamento da tenere nei confronti del premier Conte la linea di Meloni e Salvini non si discosta. Non c'è una porta chiusa o sbarrata, «ma il presidente del Consiglio deve dimostrare con i fatti di voler ascoltare il centrodestra, non bastano le parole». In un momento in cui il capo dell'esecutivo è in difficoltà nei rapporti con il Pd e con parte del Movimento 5 stelle l'ala dialogante di Lega e FdI è tornata ad accarezzare sogni che sono anche berlusconiani di un esecutivo di unità nazionale. Il numero due del Carroccio, Giorgetti, continua a perorare la causa di un cambio in corsa a palazzo Chigi, estromettendo i Cinque stelle. «Come possiamo affidare ha ripetuto nei giorni scorsi 172 miliardi in mano a Conte? Se ci mettiamo d'accordo con il Pd e con Iv un esecutivo si fa in cinque minuti». Il nome di Draghi da settimane è uscito di scena ma «il problema osserva un altro esponente della Lega non e' quello. E' la situazione dell'Italia. Rischiamo di ereditare a fine legislatura un Paese morto».

Una tesi che pero' non convince Salvini e Meloni. Del resto l'immagine plastica di una opposizione dura in Parlamento è lo specchio della volontà di rivolgersi presto al Paese. Attraverso il voto, «non con giochi di palazzo», ripete la Meloni. Ma la situazione potrebbe cambiare a settembre, qualora il disagio sociale dovesse esplodere e convincere Pd e Iv a mollare Conte. Ma intanto, e più urgente, va risolto il rebus Regionali.

Emilio Pucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA