ROMA L'immagine che a tarda sera restituiscono da via Arenula è quella del «vicolo cieco». Con il Guardasigilli Alfonso Bonafede costretto «a smentire qualsiasi voce su accordi» rinviando tutto al vertice di maggioranza con il premier.

Le ipotesi che per l'intera giornata volteggiano sul Transatlantico sono due: dal rinvio di sei mesi della riforma della prescrizione fino alla «scalettatura» che la faccia entrare in vigore dal secondo grado di giudizio. Proposte che l'ala più dura e pura del M5S (la filiera Bonafede-Di Maio-Crimi) non vuole sentire nemmeno pronunciare. «Se Renzi continua a forzare la mano e a non voler trovare un accordo andiamo in Aula e contiamoci, poi ognuno si assumerà le sue responsabilità», dice Gianluca Castaldi, sottosegretario grillino proprio ai rapporti con il Parlamento.

Gli occhi si spostano su Conte che ha dalla sua, l'ala più riformista dei ministri M5S, che spinge per «un compromesso» figlio del «dialogo» e della «mediazione» di Palazzo Chigi, come sottolinea un uomo di raccordo come il ministro Federico D'Incà. E non è il solo a vederla così anche tra i ministri pentastellati. Per non parlare dei deputati (Giorgio Trizzino) e senatori (Emanuele Dessì) che iniziano a predicare ecumenismo contro i muri.

Lo scenario da evitare è chiaro a tutti: la conta in Aula, magari al Senato, il prossimo 24 febbraio quando ci sarà l'esame del ddl Costa.

Il premier è contrario a soluzioni parlamentari che possano prendere percorsi pericolosi. Una foresta di Animal spirits dai contorni gnoti.

D'altronde Federico Conte di Leu, colui che propose la prima soluzione non andata in porto, ieri è tornato all'attacco depositando una proposta di prescrizione processuale da agganciare al Ddl Costa che potrebbe accontentare Pd e Italia Viva, ma difficilmente i grillini.

E quindi si ritorna a Palazzo Chigi «è all'iniziativa» che il Pd chiede al premier. Nicola Zingaretti non vuole correre dietro a Matteo Renzi, ma allo stesso tempo non è disponibile a lasciare all'ex premier il vessillo del garantismo e dei processi veloci. Ecco perché dal Nazareno continuano a far trapelare «una certa attesa», pronta a prendere le pieghe dell'insofferenza, per le mosse dell'avvocato del popolo.

Il principio dei vertici dem è questo: noi, caro Conte, siamo con te e ti vogliamo bene, ma ora risolvi questa situazione. Altrimenti non ci stiamo a galleggiare «nel pantano».

Andrea Orlando, vicesegretario dem ed ex ministro della Giustizia, la spiega con una battuta a un collega: «Non so cosa abbia in testa Conte, ma sono sicuro che la sua testa sia abbastanza grande per trovare una soluzione».

Il presidente del Consiglio si trova dunque tra tanti fuochi. E questa volta aspetta che sia proprio Bonafede a prospettargli una mediazione. Che poi certo potrebbe essere livellata, ma che sempre dal ministero della Giustizia deve arrivare. «Il presidente - è il commento di chi lo frequenta - prima di convocare un vertice vuole ci sia una pre-intesa». Anche perché in questo calderone, ormai solo politico e non più tecnico, «rischia di rimetterci la riforma del processo penale che da tempo il Paese aspetta». La fibrillazione c'è. E nessuno la nasconde. Anche il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri spinge per una tregua. O meglio per un accordo. Apparentemente il tema della prescrizione non lo riguarderebbe, ma essendo in piena campagna elettorale per le suppletive a Roma (ieri ha fatto tappa all'Esquilino al ristorante cinese Da Sonia) non vuole che la maggioranza imploda una settimana prima del voto, fissato per il 1° marzo. Voto in un collegio, quello del centro storico della Capitale, dove risiedono molti professionisti. A partire dagli avvocati.

