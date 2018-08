CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOROMA Il filosofo Lucio Colletti, che è stato anche deputato di Forza Italia, consigliava ai suoi colleghi politici: «D'estate fate come me, abbiocco totale». Lui purtroppo non c'è più, e mai come stavolta il suo suggerimento non viene seguito. Queste sono vacanze strategiche e non catatoniche, sono ferie operative. Specie per il fantuttone Salvini, onnipresente nei luoghi di villeggiatura ma anche instancabile - tra un selfie propagandistico e una mangiata dopo l'altra - nel fare comizi. Pure altri però usano la vacanza a...