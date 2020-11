LO SCENARIO

ROMA «I can't breathe». Non respiro. Quanto peserà sull'immaginario americano, e sull'insondabile ultimo gesto degli elettori nelle urne o per posta, il grido strozzato del nero George Floyd il 28 maggio a Minneapolis? E quanto invece il mantra di Donald Trump, ripreso dal vittorioso slogan elettorale di Richard Nixon del 1968 e trasformato in hashtag nella versione 2020 #lawandorder (legge e ordine)? E quanto sarà decisivo l'intrecciarsi di quella duplice disperazione della popolazione black dei sobborghi, ossia la paura della polizia violenta e prevenuta verso i neri, e l'esposizione della popolazione di colore agli effetti del Covid sulla salute e sul lavoro? Nel 2016 molti afroamericani non erano andati a votare, scettici verso la snob e per nulla empatica Hillary Clinton, mentre altri si erano lasciati sedurre dalla verve di Donald Trump, l'uomo forte che prometteva di difendere i lavoratori bianchi e neri dall'invasione e invadenza cinese anche al costo di nuovi dazi. Sulla misoginia di Trump, le donne bianche classe media e medio-alta avevano chiuso un occhio, ma stavolta potrebbero non riuscire a metabolizzare l'impatto devastante di quell'«I can't breathe», così come la decisione del Presidente di inviare la Guardia nazionale a soffocare le manifestazioni, e la mancata condanna del suprematismo bianco in tv contro Biden (per quanto Biden, a sua volta, non sia riuscito a spiegare perché non si sia mai speso per incoraggiare i governatori democratici a stroncare le violenze e sostenere la polizia). I poliziotti a cavallo che il 2 giugno fanno piazza pulita di dimostranti davanti alla Casa Bianca, e la fotografia di The Donald con la Bibbia in mano sullo sfondo della St. Johns Episcopal Church, in questo 2020 funestato dal Covid e dalla crisi che ne consegue, rischiano di apparire l'istantanea di un'America vecchia, incapace di fare fronte ai problemi reali. E l'annuncio di Trump di voler abolire dopo il voto il controverso pacchetto dell'Obamacare oggi fa paura a quanti non hanno, negli States, la forza economica per affrontare una degenza assistita e assicurata in cliniche private. A cominciare da una larga fetta di popolazione di colore.

Le violenze, i saccheggi e gli incendi che dopo la morte di Floyd e di altre vittime della criminale durezza poliziesca hanno sconvolto Stati e città da Portland a Atlanta, da Seattle a New York, da Minneapolis a Washington, e il populismo di sinistra di sindaci come De Blasio a New York che toglie un miliardo di dollari al budget della polizia metropolitana e commissiona una vistosa scritta gialla Black lives matter a ridosso della Trump Tower a Manhattan, possono aver favorito Trump. E l'estremismo ideologico e le intemperanze degli antifa, gli antifascisti militanti, e di frange violente del movimento anti-razzista possono avere penalizzato Biden etichettato dal Presidente come «cavallo di Troia della sinistra socialista». Ma il punto è che la vittoria di The Donald nel 2016 dipese anche dalla sua capacità di sfondare a sinistra e conquistare il cuore di donne, neri e ispanici. Ma oggi la Cina significa anzitutto Covid, e togliersi la mascherina può non aver giovato alla causa di Potus. Tanto più che nei sondaggi la più alta percentuale di persone di colore sostiene di stare economicamente peggio di quattro anni fa. Ma le previsioni lasciano il tempo che trovano e anche le analisi, a volte. Perché c'è poi quell'immenso ventre degli Stati Uniti che un grande conoscitore dell'America, Mauro della Porta Raffo, individua negli Stati che gli aerei sorvolano da una costa all'altra senza atterrarci. La pancia dell'America, letteralmente insondabile ma decisiva nel voto. «Più degli umori della costa orientale nord o di quella occidentale, contano gli umori degli Stati sempre e solo sorvolati: la casalinga di Dayton, Ohio, e il suo lattaio». E conta la narrazione che alla fine riuscirà a prevalere. «Spesso si bada più alla narrazione dei fatti, che ai fatti. E dunque, passerà «Legge e ordine» o «I can't breathe»?

