LO SCENARIOROMA Guadagnare tempo e arrivare a settembre senza che la procedura per debito eccessivo sia stata avviata. Per giocare la partita insieme a quella (per certi versi più impegnativa) della manovra 2020. A una settimana dalla riunione dei ministri finanziari dell'Eurogruppo in cui Giovanni Tria dovrà spiegare la posizione italiana, si delinea sempre più chiaramente la strategia del governo. Una strategia che però dovrà fare i conti con il relativo isolamento del nostro Paese nel contesto europeo. I primi segnali si avranno...