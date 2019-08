CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA Da esordiente a uscente nel giro di un anno o poco più. Per uno strano gioco del destino Giuseppe Conte si ritroverà oggi a Biarritz con gli stessi che il 9 giugno di un anno fa gli diedero il benvenuto. Questa sarà invece l'occasione dei saluti alla Merkel, al padrone di casa Macron e a Donald Trump con il quale un anno fa in Canada Conte iniziò a stringere un rapporto che lo portò alla Casa Bianca qualche settimana dopo. Tutto si è consumato molto rapidamente per l'avvocato del popolo anche se è presto per parlare di...