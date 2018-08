CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA C'è una doppia data che gli investitori, soprattutto quelli esteri, hanno segnato già da tempo a caratteri cubitali in agenda. La prima è il 31 agosto. Quel giorno l'agenzia di rating Fitch scioglierà per prima la riserva sulla possibile bocciatura del giudizio sul debito dell'Italia. Ma comunque vada, sarà soltanto un assaggio del piatto ben più ricco atteso il 7 settembre, quando sarà Moody's ad emettere il suo verdetto sull'Italia. C'è invece più tempo, fino al 26 ottobre, per sentire la voce di Standard&Poor's. IL...