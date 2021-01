LO SCENARIO

ROMA Avanti con l'operazione responsabili, altrimenti l'alternativa al premier Conte è un esecutivo Cartabia o Lamorgese. Il Movimento 5 stelle fa argine al Capo dell'esecutivo. Si spende compatto per puntellare il presidente del Consiglio ma non considera questa strada come l'ultima in campo. Sotto traccia l'unica opzione non contemplata, al di là dei proclami, è quella del voto anticipato. Dietro le quinte sono proprio i pentastellati ad essersi spesi per contattare i centristi e gli esponenti di FI, oltre a coloro che sono fuoriusciti dal Movimento.

Nelle stanze dei big M5S i centralini ieri erano intasati. Tutti pancia a terra ad attivarsi per un'operazione che ha avuto il via dopo l'appello di Di Maio in versione europeista e moderata. Un appello «a tutti i costruttori europei che come questo governo in Parlamento nutrono la volontà di dare all'Italia la sua opportunità di ripresa e di riscatto». Un invito a considerare il modello maggioranza Ursula, dal nome del presidente della Commissione Ue Von der Leyen. Rivolto a FI ma non solo. Per definire, sulla scia di quanto sostenuto martedì da Beppe Grillo, un perimetro - afferma il responsabile della Farnesina - che da una parte vede i sovranisti e dall'altra chi «guarda ad un Paese che chiede di essere ascoltato».

Nel secondo schieramento non viene più contemplato Renzi considerato «irresponsabile». Con il leader di Iv le strade sono divise ma non è detto che non si possano ricongiungere, su spinta di una parte dei gruppi parlamentari, qualora fallisse la manovra dei responsabili. «Responsabilità, badate bene, non è dice il ministro degli Esteri - una parola vuota, bensì è l'essenza di ogni atto e decisione che assumeremo da qui ai prossimi giorni, nel rispetto delle istituzioni che rappresentiamo e in linea con l'indirizzo politico che vogliamo imprimere al Paese».

I DUBBI

In realtà un'ala pentastellata nutre non pochi dubbi non tanto riguardo ai numeri ma sulla prospettiva politica che si è deciso di percorrere. E' vero che c'è chi sposa la tesi «meglio Mastella che Renzi» ma altri ritengono sbagliato affidarsi a coloro che parole di un big M5s «fa di mestiere il voltagabbana». Ieri si sono tenute riunioni a tutto campo. Prima quella dei governisti M5s, poi l'incontro con i direttivi, infine l'assemblea congiunta. E sta cominciando ad emergere anche la volontà di procedere, qualora si arrivasse al Conte ter, a sostituire alcuni ministri. La poltrona più a rischio è quella del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Fraccaro, anche se è stato proprio quest'ultimo a restare incollato in questi giorni al telefono alla ricerca dei responsabili. In bilico anche Catalfo e Pisano, esponenti di governo considerati ibridi', ovvero che non rispondono più al Movimento. Di Maio resterebbe alla Farnesina, qualcuno spinge per un cambio al dicastero della Giustizia ma Bonafede sembra intoccabile. Così come Patuanelli che però se passasse in quota Conte potrebbe andare a sostituire proprio Fraccaro a palazzo Chigi. Ma il dato della giornata resta la blindatura di Conte.

Nei gruppi parlamentari M5S si puntano le fiches proprio sul presidente del Consiglio, in tanti auspicano che si metta alla testa di un progetto politico, di una lista anche in vista delle prossime elezioni. Tutto dipenderà dall'operazione di queste ore. Ma intanto i vertici M5s hanno accolto con piacevole sorpresa l'ok di Di Battista. «Senza Renzi siamo compatti. Finalmente», ha sottolineato in un post l'ex deputato.

Emilio Pucci

